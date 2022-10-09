İstanbul'da 'Adıyaman' rüzgârı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - TBMM Başkanı Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen G-20 toplantısından döndüğünü kaydederek, Kasım ayında devlet başkanlarının katılacağı bir toplantı yapılacağını anımsattı. 11 saatlik yolculuğun ardından Adıyaman Tanıtım Günleri programına katılımından ötürü memnuniyetini dile getiren Şentop, İstanbul'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman'ın, güneşin doğuşunun ve batışının bilinen en güzel mekanı olduğunu vurgulayan Şentop, "1987 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde, dünya şaheserlerinin 8. harikası ve yeryüzünün en değerli anıt mezarlarından biri Nemrut Adıyaman'a İstanbul'dan selamlar olsun. Sadece Nemrut Dağı'ndan izlemek güneşin doğuş-batışını, bu muhteşem tablo bile Adıyaman'ı öykü dolu cümlelerle anmak ve anlatmak için yeterlidir. Bu anlamda Adıyaman sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen ve tanınan şehirlerimizden birisi. Medeniyetler beşiği Anadolu namıdiğer Küçük Asya, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, her şehrinde ayrı bir kültür hazinesi barındıran, tarihin en eski topraklarıdır." diye konuştu.

Artık şehirlerin dünya ekonomisine yön verdiğini dile getiren Şentop, "İstanbul, dünya ekonomisine yön veren ilk 100 şehir arasında yerini her zaman muhafaza ediyor. İstanbul kozmopolit bir şehir olsa da bazı ilçelerinde Anadolu'dan gelen birçok vatandaşımız çeşitli sebeplerle genellikle kendi şehirlerinden hatta ilçelerinden, köylerinden gelen insanlarla aynı mahalleleri tercih etmişlerdir. Hatta bu sebeple bazı ilçelerimiz barındırdığı yöre insanının adıyla isimlendirilmiştir. İstanbul gibi bir mega kentte, ülkemizdeki her şehrin hatırı sayılır bir nüfusu var tabii ki. Adıyaman da bu şehirlerimizden biri. Adıyaman Tanıtım Günleri büyük ekonomik canlılıklara sebebiyet verecektir inşallah. Memleket özlemi ve sosyal kaynaşmalardan ruhlara şifa, yüzlere neşe olarak yansıyacaktır. Bu sebeple bu tarz organizasyonları çok önemsiyorum" dedi.

Şentop, vakit bulabilen tüm vatandaşları Adıyaman'a ait stantları gezmeye davet etti.

Açılışta, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da selamlama konuşması yaptı. TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından stantları gezdi.