İstanbul'da adına yakışır zafer kutlaması

İBB, Zafer Bayramı’nın 100’ncü yılını Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen unutulmaz konserlerle kutladı. Bayraklarını alıp bayram coşkusuna ortak olmak için alana gelen İstanbullulara seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her yurttaşın kendini özgür, güvende ve mutlu hissedeceği bir dönemin çok yakında başlayacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son yıllarda gelenekselleşen coşku dolu milli bayram kutlama geleneğini 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sürdürdü. Özel programların hazırlandığı kutlamalar kapsamında ilk olarak Türk rock müziğinin öncülerinden Moğollar grubu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılına özel repertuarını dinleyicileriyle buluşturdu. Unutulmaz eserlerini seslendiren efsane grubun ardından ev sahibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Bayramı’nı kutlamak için etkinlik alanına koşan İstanbullulara seslendi.

“BİZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EŞİT VATANDAŞLARIYIZ”

Konuşmasında bir zamanlar şehrin sahillerinde işgal kuvvetlerinin dolaştığını anımsatan İmamoğlu, “Bugün, bağımsız bir cumhuriyetin onurlu yurttaşları olarak bir aradayız. Kendimize güvenimiz tam… Enerjimiz yüksek… Vatan sevgimiz sınırsız… Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin kıymetini biliyoruz. ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyerek kazandık biz bağımsızlığımızı. Kimseye düşmanlık etmeyiz, kimsenin düşmanlığına boyun eğmeyiz. Biz, Türkiye Cumhuriyetiyiz... Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıyız” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZİ VE CUMHURİYETİMİZİ 30 AĞUSTOS ZAFERİNE BORÇLUYUZ”

Türk Milletinin, devlet ve Cumhuriyetini 30 Ağustos Zaferi’ne borçlu olduğunun altını çizen İBB Başkanı, “Bağımsızlığımızı, birlik ve bütünlüğümüzü sağlayan ne varsa… Gelecek güzel günler için ümidimizi diri tutan ne varsa… Bu topraklar üzerinde başı dik, gözü pek olmamızı sağlayan ne varsa… Hepsini ama hepsini, 30 Ağustos zaferine borçluyuz” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos’u kimlere borçlu olunduğunun bilinmemesi halinde “Yönümüzü kaybeder ve hedefimizi şaşırırız” diyen İmamoğlu, “30 Ağustos zaferini, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek ayağa kalkan bu aziz millete borçluyuz. Vatanı uğruna, ‘Hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin, bir şarkı söyler gibi’ ölüme gidebilen Anadolu’nun yiğit kadınlarına ve yiğit erkeklerine borçluyuz. 30 Ağustos zaferini, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” dedi.

“TÜRKİYE'MİZ GÖLGESİZ, GÜNEŞLİ, AYDINLIK BİR SABAHA UYANACAK”

İmamoğlu, millete ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcu ödemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza sahip çıkacağız... Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkacağız… Laikliğe ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız… Adalete, eşitliğe ve kardeşliğe sahip çıkacağız.”

Sıraladığı esasları yerine getirmenin hiç de zor olmadığını belirten İmamoğlu, “Daha önce yaptık. Yine yaparız, yine yapacağız. . Daha önce hep birlikte yaptık. Genlerimizde, karakterimizde var” diye konuştu. Ülkenin huzuru ve milletin kardeşliği üzerine düşürülmüş kara gölgeler olduğunu belirten İmamoğlu, “Şirazesinden çıkmış, değerlerini, kutsallarını kaybetmiş bir avuç insanın yol açtığı gölgeler bunlar. Ama endişeniz olmasın. Az kaldı hatta çok az kaldı. Sayılı günler kaldı. İnancıyla, ortak çabasıyla Türkiye'miz gölgesiz, güneşli, aydınlık bir sabaha uyanacak. Huzur içerisinde, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşadığımız bir ülkede egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, dünyaya demokrasinin en güzel şekilde gösterildiği bir ülkede her bir yurttaşımızın kendini, özgür, güvende ve mutlu bir geleceğe umutla bakacağı bir dönemde hep birlikte olacağız. Az kaldı. Hep birlikte başaracağız” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YILIYLA BULUŞMADAN HEMEN ÖNCE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Kimsenin kendisini milletten büyük görmemesi için bazı duyguları teminat altına alacaklarını vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti:

“Milletin önünde her yönetici saygıyla eğilecek. Hakimiyet gerçekten ama gerçekten ilelebet kayıtsız şartsız milletin olacak. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabilmenin ve güzel günlerimize ulaştırmak için hayatını feda edenlerin atalarımızın, mirası olan bu güzel yurdu hep birlikte kardeşlik yurduna dönüştüreceğiz. Sözümüz söz, andımız ant olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hepinizin huzurunda hep birlikte hissediyor ve söz veriyoruz ki; herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek. Milletimiz kazanacak. 2023’te, 100’ncü yılını kutladığımız 30 Ağustos'tan 100’ncü yılına yürüdüğümüz Cumhuriyetimizle buluşmadan hemen önce her şey çok güzel olacak.”

“ARTIK ZAFERİN ŞEKLİ DEĞİŞTİ”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında artık zaferlerin farklı alanlarda elde edildiğini kaydeden İmamoğlu, “Önümüzdeki yüzyılda geçtiğimiz yüzyıl öncesinde verilen bağımsızlık mücadelesinin yerine, hep birlikte aklın ve bilimin hakim olduğu kültürde, sanatta, edebiyatta, bilimde, teknolojide, dijital dünyanın gereklerini yerine getiren en üstün icatları başaran yeni düzende, neslin ortaya koyacağı marifetlerle yeni zaferler kazanacak, milletimiz” dedi.

DRONE İLE OLUŞTURULAN EN BÜYÜK ATATÜRK FİGÜRÜ

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından tören, Dünya Şairi Nazım Hikmet Ran’ın ‘Kuvayi Milliye Destanı’ eserinin uyarlamasıyla devam etti. Anlatıcılar Edip Tepeli Nergis Öztürk, Mert Turak, Selen Öztürk ile epik destanı, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan şefliğindeki 70 kişilik CRR Senfoni Orkestrası’nın performansıyla seslendirildi.

Kutlamaların unutulmaz anlarından biri de 600 drone ile gerçekleştirilen gösteriydi. Bugüne kadarki en büyük Atatürk figürünün dronelar eşliğinde oluşturulduğu şov, izleyenlere 12 dakikalık görsel şölen yaşattı.