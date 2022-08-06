İstanbul'da açık hava sineması keyfi

Yaz akşamlarında serin havada sinema izlemek büyük keyif. Genci yaşlısı yüzlerce İstanbullu bu keyfi birlikte yaşıyor. Metro İstanbul’un Esenler Yerleşkesi bu güzel buluşmanın adresi oldu. Benzer bir buluşma da Beltur organizasyonunda Büyükada ve Güneş Plajlarında çok yakında gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Beltur, İstanbullulara Ağustos ayı boyunca açık havada sinema keyfi yaşatacak. En sevilen filmler Beltur sunumuyla izleyici ile buluşacak. Temmuz ayında İstanbul'a kazandırılan yeni Beltur Büyükada Kafede 8 - 14 Ağustos tarihlerinde filmler izleyici ile buluşacak. İstanbul’un en keyifli plajlarından Beltur Florya Güneş Plajı’ysa 15 - 21 Ağustos tarihlerinde sevilen filmlerle açık hava sinemasına dönüşecek.

HER YAŞTAN İSTANBULLUYA HİTAP EDEN FİLMLER

7’den 70’e herkese hitap eden Fantastik Canavarlar: Dumbledore, Avengers Infinity War, Encanto, Venom, Dune, Unutursam Fısılda, Cinayet Süsü, Bohemian Rhapsdoy, Bergen, Smurfs 2, Ölümlü Dünya, Coco, ve Çakallarla Dans 4 gibi filmler gösterime girecek. Filmlerin öncesinde ve sonrasında da birbirinden keyifli etkinlikler İstanbulluları bekleyecek.