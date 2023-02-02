İstanbul'da 76 bin 400 aileye destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarında soğuyan hava koşulları sebebi ile geçim zorluğu çeken vatandaşlar için yeni destek paketi müjdesini verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların geçim zorluklarına katkıda bulunmak amacıyla Kara Kış Desteği kararı aldı.

Şubat ayı içerisinde sistemlerde kayıtlı olan sosyal destek kartı kullanıcılarından en düşük gelir seviyesinde bulunan 76 bin 400 vatandaşın kartlarına Ocak ayı içerisinde 1000 TL toplamda 76 milyon 400 bin TL destek sağlıyor.

Söz konusu hanelere toplamda 76 milyon 400 bin liralık nakit destek 2 Şubat Perşembe günü itibariyle Sosyal Destek İstanbul Kart’larına aktarıldığı bildirildi.