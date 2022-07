İstanbul'da 6 ilçeye hizmet verecek 'Halk Sağlığı' Eyüpsultan'da açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘150 Günde 150 Proje maratonu’ kapsamında kentin 6 ilçesine hizmet verecek Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi’ni açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, “Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi”ni tamamladı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki merkezin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İstanbul’u ciddi bir şekilde dönüştürmek istediklerinin altını çizen İmamoğlu, bu anlamda “insan” odaklı bir çalışma içinde olduklarına vurgu yaptı. İnsana hizmet anlayışla çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Esas olan, insanların bu görevlerde, o duyguyu hissederek insanlara bunu taşıma keyfine varması. Bu siyaset üstü bir tavırdır. Ve siyaset üstü tavır; topluma, insana her zaman iyi gelir. Bu anlamda bu duygunun bütünüyle her kesiminde, her ortamında, ülkemizin her sathında, her yöneticisinde var olması en büyük temennimizdir. Bu gerçekten milletimizin birlik ve beraberliği için de çok kıymetli. Her şeyden önce ve gerçekten, en önce insan gelir ve insana hizmet gelir. Bunu unutmamak lazım” dedi.

İmamoğlu, “Milletimizin tek kuruşunu israf etmeden yaptığımız bu yüzlerce yatırım ve hizmetlerin amacı; kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle insanımıza hizmet ederek, onların yaşam kalitesini bu aziz kentte yükseltmek” dedi.

Açılışta İmamoğlu’na, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.