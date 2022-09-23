İstanbul'da 46 yıllık otopark 'dönüşüm' için yıkılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nı yıkıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti.

Zemin altı otoparkın yapılması da planlanan binadaki dönüşüm için beklenen gün geldi.

7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otopark, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibariyle işletmeye kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatma öncesinde binanın altında yıllardır faaliyet gösteren tarihi markaların sahipleriyle bir araya geldi.

Güllüoğlu ve Namlı firmalarının sahipleri, Nadir Güllü ve Engin Mepa ile Güllüoğlu’nda bir araya gelen İmamoğlu, işletmecilerle çay sohbeti gerçekleştirdi.

Başkan İmamoğlu, “Bir alana, yeniden bir bina yapma gayretinde olmadık. Orayı meydanlaştırma gayretinde olduk. Bu, İstanbul kimliği açısından da geleceği açısından da önemli bir bakış açısı. Şimdiden çok heyecanlıyım” dedi.