Son Dakika

İstanbul'da 23 Nisan başkanın projesi hayata geçirildi

GÜNDEM 18.10.2022, 18:00
İstanbul'da 23 Nisan başkanın projesi hayata geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde devralan Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal’ın 'büyük projesi' hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’da koltuğu Başkan Ekrem İmamoğlu’ndan devralan Fatih’teki Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu öğrencisi Başkan Arif Yiğit Kabasakal’ın, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi talimatını aylar önce yerine getirdi.

Koltuğunu devralan Kabasakal ve arkadaşları ile okullarında bir araya gelen Başkan İmamoğlu, “Çocuklara mahcup olmamak, benim yaşamımdaki en önemli gururlandıracak duygu. Geçen sene 23 Nisan’da tanıştığım bu iki genç, yolculuğa çıkan adam, geldiler ve orada başkan olarak talimatı verdiler. Burada bütün o hususların gerçekleşmiş olması, beni çok mutlu etti” dedi.

“Çocukları geleceğe şey hazırlamak için çok şey yapmamız lazım” diyen Başkan İmamoğlu, “Üç çocuk yetiştiren de bir baba olarak, hala yetiştirmeye gayret eden bir baba olarak, çocuklarımızın hiçbir şekilde seslerinin kısılmadığı, özgür zihinleriyle hem yaratıcı hem üretici bir geleceğe adım atmalarını sağlamak adına, ülkemizde de çok güzel bir nizamın, ortamın oluşması şart. Bunu hep birlikte katkı sunabiliriz çocuklarımızın o güzel geleceği elde etmeleri adına. Burada da işin temel dinamiği, kim ne derse desin, öğretmenlerimiz. Onların mesleğine gerçekten hak ettiği değeri veren bir toplum, devlet, millet olmamız gerekiyor ki, onlar da koşulsuz, ön şartsız, daha rahat, daha güzel ortamlarda çocuklarımıza daha büyük katkılar sunabilsinler. İyi ki varlar. Hayatın içinde öğretmenler oldukça, gerçekten orada cahilliğin tozu, dumanı kayboluyor ve orada başka bir aydınlık, başka bir berraklık doğuyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim törenine, aynı okulun farklı şubelerinde kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katılmıştı. Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü, “yeni Başkan” Kabasakal’a bırakmıştı. Küçük Başkan Kabasakal’ın İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi olmuştu.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3