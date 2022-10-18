İstanbul'da 23 Nisan başkanın projesi hayata geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde devralan Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal’ın 'büyük projesi' hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’da koltuğu Başkan Ekrem İmamoğlu’ndan devralan Fatih’teki Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu öğrencisi Başkan Arif Yiğit Kabasakal’ın, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi talimatını aylar önce yerine getirdi.

Koltuğunu devralan Kabasakal ve arkadaşları ile okullarında bir araya gelen Başkan İmamoğlu, “Çocuklara mahcup olmamak, benim yaşamımdaki en önemli gururlandıracak duygu. Geçen sene 23 Nisan’da tanıştığım bu iki genç, yolculuğa çıkan adam, geldiler ve orada başkan olarak talimatı verdiler. Burada bütün o hususların gerçekleşmiş olması, beni çok mutlu etti” dedi.

“Çocukları geleceğe şey hazırlamak için çok şey yapmamız lazım” diyen Başkan İmamoğlu, “Üç çocuk yetiştiren de bir baba olarak, hala yetiştirmeye gayret eden bir baba olarak, çocuklarımızın hiçbir şekilde seslerinin kısılmadığı, özgür zihinleriyle hem yaratıcı hem üretici bir geleceğe adım atmalarını sağlamak adına, ülkemizde de çok güzel bir nizamın, ortamın oluşması şart. Bunu hep birlikte katkı sunabiliriz çocuklarımızın o güzel geleceği elde etmeleri adına. Burada da işin temel dinamiği, kim ne derse desin, öğretmenlerimiz. Onların mesleğine gerçekten hak ettiği değeri veren bir toplum, devlet, millet olmamız gerekiyor ki, onlar da koşulsuz, ön şartsız, daha rahat, daha güzel ortamlarda çocuklarımıza daha büyük katkılar sunabilsinler. İyi ki varlar. Hayatın içinde öğretmenler oldukça, gerçekten orada cahilliğin tozu, dumanı kayboluyor ve orada başka bir aydınlık, başka bir berraklık doğuyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim törenine, aynı okulun farklı şubelerinde kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katılmıştı. Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü, “yeni Başkan” Kabasakal’a bırakmıştı. Küçük Başkan Kabasakal’ın İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi olmuştu.