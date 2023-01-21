İstanbul'da 131 milyon öğrenci rayları kullandı

Metro İstanbul, yolcuların yüzde 42,32’sinin öğrencilerden oluştuğunu açıkladı. Okul döneminde 131.095.249 öğrenci metro ve tramvay hatları ile yolculuk yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Günde 3 milyona yakın yolcuya hizmet veren Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında yolcularının yüzde 42,32’sinin öğrencilerden oluştuğunu duyurdu. Okulların açıldığı 12 Eylül Pazartesi gününden 20 Ocak’a kadar toplam 131 milyon 95 bin 249 öğrenci Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı raylı sistem hatları ile yolculuk yaptı.

En çok öğrenci taşıyan hat 29 milyon 719 bin 634 kişi ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı oldu. M2 hattını 20 milyon 207 bin 584 yolcu ile M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı izledi. En fazla öğrenci taşıyan tramvay hattı ise 15 milyon 349 bin 610 yolcu ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı oldu.

Ayrıca 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında öğrencilerin gözde hatları; M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu metro hatları, F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı oldu. Bu hatları kullanan yolcuların yarısından fazlasını öğrenciler oluşturdu.

Öğrencilerin en fazla seyahat ettiği saat ise 07.00-09.00 arası oldu. Bu saat diliminde tüm hatları kullanan yolcuların içinde öğrencilerin payı yüzde 50 olarak gerçekleşti.