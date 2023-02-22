İstanbul'da 128 okulla ilgili çalışmalar sürüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2006'da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından, 1999 öncesi inşa edilen 1418 okulun deprem etüt ve analizlerinin tek tek gerçekleştirildiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çalışmalarda bin 351 okulun riskli olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İPKB tarafından riskli bulunan okullarımızdan 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. Ayrıca 769 okulumuz güçlendirildi, 87 okulumuz MEB ve diğer kurumlarımızca yeniden yapıldı, güçlendirildi. Geriye kalan 128 okulumuzun 35'indeki öğrencilerimiz geçen yıl, 93'ündeki öğrencilerimiz ise bu yıl depreme güvenli okullara nakledildi. Sonuç olarak, İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1628068828386033666