İstanbul'da 10 bin konut, Hakkari'de 34 konut satın alındı

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. 10 bine yakın satış ile en çok İstanbul'da konut satılırken, iller sıralamasında 34 konut satışı ile Hakkari en düşük ilk sırayı aldı. Bir ayda 2 bin 575 Rusya Federasyonu vatandaşı Türkiye'de konut sahibi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında da düşmeye devam etti.

Konut Satış İstatistikleri'ni yayımlayan TÜİK, konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip olduğunu duyurdu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 16 bin 655 olarak gerçekleşirken, diğer satış türleri sonucunda 101 bin 151 konut el değiştirdi.

YABANCILARA KASIM AYINDA 6 BİN 83 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Öts yandan yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu.

Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı