İstanbul Büyükşehir yetkilileri mülkiyetindeki yalılara alımadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter yardımcıları, meclis üyeleri, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Emlak Yönetim Daire ekipleri Ortaköy’de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına alınmadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki yalılarda hukuksuz bir şekilde görev yapan THY güvenlik görevlileri Büyükşehir Belediyesi heyetine engel oldu.

Yalılarda denetim yapma yetkisine sahip Boğaziçi İmar Şube Müdürü ve yalıların mülkiyetine sahip İBB emlak yönetim daire başkanının da aralarında bulunduğu heyetin yine içeri alınmaması üzerine yaşananlar tutanak altına alındı.

Belediye heyeti tutanağı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp işlem yapılmasını istedi.

Emniyet Müdürlüğü tutanağı kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Beledieysi heyeti savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve Meclis Üyesi Ülkü Sakalar da heyete destek verdi.