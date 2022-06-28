İstanbul Büyükşehir ekipelri afet bölgesinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Bartın, Kastamonu ve ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla toplam 38 personelini, 23 aracını Batı Karadeniz’e gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları haberleri sonrası İBB birimleri, AKOM koordinasyonunda bir araya geldi.

Bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip kuruldu.

İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı oluşan 38 personel, 23 aracın yanı sıra gerekli ekipman ve gıda malzemeleri, bölgeye gönderildi.

İBB İtfaiyesi ekipleri dün akşam 22.30’da Bartın’a vardı. Yol Bakım ekiplerinden bir grup sabah saatlerinde Kastamonu’ya geçerek, çalışmalara destek vermeye başladı.