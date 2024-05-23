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İstanbul Büyükşehir'den yeni yatırımlara devam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi’nin temelini attı

GÜNDEM 23.05.2024, 09:10
İstanbul Büyükşehir'den yeni yatırımlara devam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi’nin temelini attı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi”nin temelini attı.

Temel atma töreni; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Temel atma öncesinde, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Köymen ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. Yeni yatırımlar ve icraatlar yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan İmamoğlu, “Sizleri daha iyi hizmetlerle buluşturmak için, her konuda adım atmaya devam ediyoruz. Burada tek amacımız, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Bu amaçla, çok yönlü belediyeciliği sizlerle buluşturmak istiyoruz. Her konuda bir ihtiyacı tamamlayan, bir eksiği tamamlayan ya da bir sorunu çözen, çok yönlü bir belediyecilik gayretimiz var” dedi.

“ÇOK ÇALIŞMANIN ŞART OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ”

İstanbul için çok fazla çalışmanın mecburiyet olduğunu bildiklerinin altını çizen İmamoğlu, “16 milyona hizmet ediyoruz. Dolayısıyla sizleri layıkıyla temsil etmek, insanlarımıza daha çok hizmeti sunmak için çok çalışmanın şart olduğunun farkındayız. Ve tempomuz yüksek olacak, göreceksiniz. Sizleri açılışlara, temel atma törenlerine, hizmetlerimizle buluşturmaya sıklıkla davet edeceğiz. Siz gelmekten yorulur musunuz bilmiyorum ama biz çalışmaktan yorulmayacağız. Tempomuz yüksek olacak. Tempomuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızın hizmetkarı olduğumuzun farkında olacağız. Biliyoruz ki durmadan çalışırsak, milletimize hizmetin hakkını vermiş oluruz. Biliyoruz ki durmadan çalışırsak, İstanbul'umuz gelişmeye devam edecek. O bakımdan yeni yatırımlarla her daim tam yol ileri demeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“PROJENİN BÜTÇESİ 280 MİLYON LİRA”

“Partizanlık yapmadan, hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden, özellikle yaş almış büyüklerimize hizmeti önceleyerek, onlara vefa borcunu ödeyen bir nesil olma gayretiyle, işlerimizi ihmal etmeden başarılı olmaya ve hizmet sunmaya devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yaklaşık 280 milyon liralık bütçesi olan bu projemizde; Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, Yuvamız İstanbul, İBB Kadın ve otoparkımız olacak. Burada ‘alzheimer’ın dönemin önemli bir problemi olduğunu biliyoruz. Burada destek alan hastalarımız ve yakınlarımızı, özellikle nitelikli insanlarla, nitelik hekimlerle, uzmanlarla burada buluşturmayı hedefliyoruz. Tabii bu yönüyle hem aileleri daha huzurlu hem de alzheimer hastası olan hemşehrilerimize de iyi hizmet etme gayreti içinde olacağız. Burada bir de kreşimizin olması, elbette beni çok mutlu ediyor. İstanbul'a her kazandırdığımız yeni bir Yuvamız İstanbul’un, İstanbul'un geleceğinin ve ülkemizin geleceğinin teminatı olduğunun farkındayız. Çocuklarımız için ne yapsak, az. Bunların devamını da yapacağız. Göreceksiniz; 100-150 demeden, yüzlerce ‘Yuvamız’ markasını sizlerle buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız.”

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