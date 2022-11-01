İstanbul Büyükşehir'de 'toplu sözleşme' günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği toplu iş sözleşmeleri ve ek protokolleri, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ sendikaların katılımıyla imza altına aldı.

Sabah saatlerinde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile öğle saatlerinde de TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’la bir araya gelen Büyükehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, imza öncesinde yaptığı konuşmasında çarpıcı rakamlar aktardı.

“Ülkemizde nüfusun neredeyse yüzde 10’unun, ülke zenginliğinin yüzde 70’sinin sahibi olduğunu düşündüğümüzde, işimizin ne kadar zor olduğunu, hep beraber hesaplamamız gerekir” diyen Başkan İmamoğlu, “Eşitlik ilkesini, temelden başlayıp düzeltme konusunda yoğun çaba göstermemiz şarttır. Nüfusumuzun yüzde 50’si ise, bu ülke zenginliğinin sadece ve sadece yüzde 4’üne sahiptir. Türkiye'de servetin yüzde 70’i, neredeyse sadece 8,5 milyon insanın elinde. Neredeyse 43 milyon insan ise, bu ülkenin, bu cennet vatanının nimetlerinin sadece yüzde 4’üne sahip” bilgilerini paylaştı.

Başkan İmamoğlu, “İstanbul'da israfı engelleyen, tasarrufu önceleyen, milletin hakkını koruyan, çalışanın da hakkını koruyan bir yönetim olarak, kamu kaynaklarının bir avuç insan için değil, millet için kullanıldığı bir süreci var etme konusunda kararlı bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Yeni yönetim anlayışımız budur. Modelimiz budur” diye konuştu.

Törende, TÜRK-İŞ olarak 70’nci kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını kaydeden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan konuşmalarında sendikal örgütlenmenin önemine dikkat çekti.