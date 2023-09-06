İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 bini aşkın personel ve araçla sahada

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Avrupa yakasındaki kuzey ilçelerinde etkili olan yağışlarla ilgili açıklama yaptı. Başkan İmamoğlu, yaşanan yoğun yağış sonrası Başakşehir ve Küçükçekmece’de de incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili AKOM’da bilgilendirmelerde bulundu.

Söz konusu bölgelerde, dün saat 18.30’dan 21.30’a kadar sürede metrekareye ortalama 130 kilogram yağış düştüğü bilgisini paylaşan Başkan İmamoğlu, yaşanan olumsuzluklara 2 bin 137 personel ve bin 161 araç ve iş makinası ile müdahale ettiklerini vurguladı.

Yaşanan olumsuz sürecin iklim değişikliği kaynaklı olduğuna dikkat çeken Başkan İmamoğlu, “İklim değişikliğinin bu şekilde yağışa dönüştüğü bir İstanbul’da, bütün Türkiye'de, hatta dünyada hesaplarımızı da ona göre yapmamız gerektiğini göstermiştir. Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın, gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir. Biz, bu anlamda altyapı yatırımlarımıza en etkili şekilde devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu işimizi ihmal etmeyeceğiz. Geçmişten kalan bütün eksiklikleri gidereceğiz” dedi.

Başkan İmamoğlu, yaşanan yoğun yağış sonrası Başakşehir ve Küçükçekmece’de de incelemelerde bulunarak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.