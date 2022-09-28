İstanbul Boğazı'ndan az gemiyle fazla yük taşındı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, denizyolunda gelişen teknolojiyle birlikte daha az gemiyle daha fazla yük taşındığına işaret ederek, boğazdan taşınan yük miktarında 16 yılda yüzde 40'lık artış yaşandığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi geçiş sayılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçiş sayılarının azalıyor görünmesine rağmen denizcilik sektöründeki taşıma maliyetlerini düşürmek amacıyla gemilerin boyut ve tonajları ile birlikte taşınan yük miktarlarının arttığına işaret edilen açıklamada, daha az gemiyle daha fazla yük taşındığı kaydedildi.

TEHLİKELİ YÜK CİNSİNDEKİ ARTIŞ BOĞAZ GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR

Açıklamada, "2005 yılında İstanbul Boğazından 54 bin 794 gemi geçişi gerçekleşti. Geçen gemilerin gross tonaj 468 milyon 105 bin, net tonaj 246 milyon 824 bin, taşınan yük miktarı da 334 milyon 51 bin metrik ton oldu. 2021 yılında ise gemi geçiş sayısı 38 bin 551 olurken, gross tonaj 631 milyon 921 bin, net tonajı 341 milyon 742 bin ve taşınan toplam yük 465 milyon 357 bin metrik tona ulaştı" denildi.

2005 yılına göre taşınan yük miktarında yüzde 40lık bir artış görüldüğü belirtilen açıklamada, aynı dönemde 200 metre üzerindeki gemilerin sayısının da yüzde 51 artışla 3 bin 503ten 5 bin 306ya çıktığının, tehlikeli yük cinsinde de artış görüldüğünün altını çizildi.

Açıklamada, gemi boyutu ve tonajı, taşınan toplam yük miktarı, yük cinsi ile risk teşkil eden 200 metre ve üzeri gemilerin geçiş sayılarının artmasıyla her geçen yıl seyir emniyeti açısından risk de artıyor ifadeleri kullanıldı.