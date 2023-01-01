İstanbul Boğazı'ndaki demir yerleri ile ilgili yeni uygulama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı güney demirleme sahalarına ilişkin yapılan ve 5 Ocak'ta yürürleğe girecek olan yeni düzenlemeyi duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında İstanbul Boğazı’nda bulunan demir yerlerinde meydana gelen aşırı yoğunluk ve buna bağlı gerçekleşen bazı çatışmaların önlenebilmesi için yeni bir uygulamaya gidildiği duyuruldu.

Demirleme sahalarındaki seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla İstanbul Boğazı ve Küçükçekmece Demirleme Sahalarını kullancak olan gemilere yönelik 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya yönelik yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: