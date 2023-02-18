İstanbul Beylikdüzü'nden 'salgına' karşı özel mesai

Beylikdüzü Belediyesi’nin Hatay İskenderun’da 70 dönümlük bir alanda kurduğu çadır kentte olası salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ortak kullanım alanları, tuvalet, duş ve çadırlar başta olmak üzere tüm alan ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin Hatay İskenderun’da 70 dönümlük bir alanda kurduğu çadır kentte olası salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ortak kullanım alanları, tuvalet, duş ve çadırlar başta olmak üzere tüm alan ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Beylikdüzü Belediyesi’nin iki büyük depremin ardından Hatay İskenderun’da kurduğu ve depremzedelere yuva olan çadır kentte ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Olası salgın hastalıklara karşı tedbir alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; tuvalet, duş, ortak kullanım alanları ve çadırlarda kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Tam donanımlı ekipmanlarıyla bölgede olan eğitimli personeller, kemirgen ve haşerelere karşı da ilaçlama yapıyor.

Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri aktaran Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi çok derinden sarstı. Beylikdüzü Belediyesi olarak ilk andan itibaren yardım ve desteklerimizi sürdürdük. Hatay’da kurduğumuz çadır kentimizde yaşam aksamadan devam ediyor. Bu süreçte bölgede hayata tutunan depremzedelerin karşı karşıya olduğu bir tehlike daha var. O da salgın hastalıklar. Salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yolu kişisel hijyenden geçiyor. Aynı zamanda haşerelerden kaynaklanan salgın hastalıklara da çok dikkat etmek gerekiyor. Çadır kentimizde deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara ve salgın hastalıklara karşı gerekli tüm tedbirleri aldık. Ekiplerimiz alanda kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor” ifadelerini kullandı.