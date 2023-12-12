İstanbul Beylikdüzü'nden çevreci adım

Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Beylikdüzü Mutfak, kendi enerjisini üretecek.İSTANBUL (İGFA) - Çevreye duyarlı bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi’nin afetlere hazırlık konusunda örnek projelerinden olan Beylikdüzü Mutfak ile Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, kendi enerjisini üretecek. Merkezin enerjisi, kurulan 234 adet solar güneş paneliyle karşılanacak.

Bu sayede merkez, olası afet anlarında yaşanabilecek elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek ve hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.

Güneş enerji santralinin 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle devreye alınması planlanıyor

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görev yapanElektrik Mühendisi Murat Ayar, “Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nde güneş enerjisi santralinin kurulumunu gerçekleştirdik. Toplamda 234 adet solar güneş enerji paneli kullanıldı. Bunun şu an BEDAŞ geçici kabul onay aşamasındayız. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle güneş enerji santralinin devreye alınması planlanmaktadır. Güneş enerji santralinin buraya kurulma amacı da deprem anında bütün bölgede elektrik enerjisi gitse bile buradaki güneş enerji santralinden elde edilen ve depolanan elektrik enerjisi ile kesintisiz şekilde mutfak çalışmaları ve yemek ihtiyacının karşılanabilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.