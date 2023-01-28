İstanbul Beylikdüzü'nde 'rahim ağzı kanseri' semineri

İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi, Rahim Ağzı Kanseri farkındalık ayı nedeniyle ‘Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma Yöntemleri’ semineri düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi, Rahim Ağzı Kanseri farkındalık ayı nedeniyle ‘Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma Yöntemleri’ semineri düzenledi. Alanında uzman isimlerin katıldığı seminerde rahim ağzı kanserinin önlenebilen bir hastalık olduğu belirtilerek korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Rahim Ağzı Kanseri farkındalık ayı dolayısıyla ‘Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma Yöntemleri’ semineri düzenledi. Beylikdüzü Kent Konseyi ve Beylikdüzü Medicana International Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen seminerde; Prof. Dr. Petek Balkanlı, Prof. Dr. Füsun Tokatlı, Psikolog Zozan Başçı ve Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, rahim ağzı kanseriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Rahim ağzı kanserinin önlenebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Petek Balkanlı “Tarama yöntemleri ve erken tanı alındığında hastalığa bağlı ölüm oranları büyük oranda azaltılabiliyor. Belirtileri gördüğünüz anda hemen bir uzmana başvurun. Günümüzdeki gelişmiş tarama testleri ile bu riski en aza indirebiliyoruz” diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Tarama test ve işlemlerin basit ve ağrısız olduğunu söyleyen Prof. Dr. Füsun Tokatlı ise erken dönemde başlanılan tedaviyle kesin sonuç alınabildiğini ve başka bir ek tedaviye ihtiyaç kalmadığını ifade etti. İleri aşamada rastlanılan kansere karşı ise kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlere başvurulduğunu belirten Tokatlı, kadınlara kontrollerini düzenli yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kadınların, kanser teşhis ve tedavisi sırasında yaşadığı psikolojik zorluklara dikkat çeken Psikolog Zozan Başçı ise süreç boyunca alınacak desteğin ve tedavinin, hastalığın iyileşmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu ise sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayarak beslenme içerikleri konusunda önerilerde bulundu.