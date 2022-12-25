İstanbul Beylikdüzü'nde 'afet' farkındalığı

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, afet bilincini artırmak amacıyla Beylikdüzü Afet Gönüllülüğü Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Afet gönüllüğü bilincini artırmak amacıylaBeylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndegerçekleşen etkinliğe; Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selahattin Sami Teymurtaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şube Başkanı Pınar Ertuğrul, “Derin Uğultu” belgeselinin yönetmeni Ozan Turgut, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin “Korku değil gerçek. Önlem al hayatta kal” temasıyla hazırladığı, “Derin Uğultu” belgesel filminin de gösterimi yapıldı. Başta deprem olmak üzere Türkiye’de yaşanan doğal afetler ve konunun uzmanları ile yapılan röportajların yer aldığı belgeselde, afetlerden en az hasarla çıkmak için alınacak önlemler anlatıldı.

Konuşmasında Beylikdüzü Belediyesi’nin olası afetlere yönelik yaptığı çalışmaları paylaşan Mehmet Esmer, “Son 100 yılda ülkemizde gerçekleşen depremlerde; yaklaşık 100 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Ne yazık ki tedbirsizlik, ihmal ve suistimal sebebiyle binlerce insanımızı kaybettik. Zamanı belli olmamakla beraber deprem gerçeğinden kaçmak olanaksızdır. Bu nedenle vakit geçirmeden tüm hazırlıkları yapmak gerekiyor. Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz hazırlık çalışmalarımıza Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık ile kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemizi afetlere hazırlamak amacıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü Mutfak ile Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi’ni ilçemize kazandırdık. Beylikdüzü afet toplanma alanlarını belirledik bu alanlarda görev yapacak personel görevlendirmelerini yaptık. Olası afet durumunda ihtiyaç duyulacak malzemelerin yer aldığı afet konteynırlarımızın içindeki malzemeleri tamamladık, bakımlarını periyodik olarak takip ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planlarımızı hazırladık. Tüm bu hizmet ve çalışmaların yanı sıra afet anında ihtiyaç duyulması halinde arama kurtarma çalışmalarımızı ivedi bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Belediye bünyesinde “Nefes Arama ve Kurtarma” ekibini kurduk” ifadelerini kullandı.