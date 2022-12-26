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İstanbul Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yıldızlı konfor

GÜNDEM 26.12.2022, 10:00
İstanbul Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yıldızlı konfor

2003 yılında Öğümce Mahallesi’nde kurulan Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz 2021 Haziran ayı itibariyle mevcut bakım evinin yerine gerçekleştirilen geniş kapsamlı yenileme çalışması sonucunda, ülkemizdeki en modern ve nitelikli merkezlerden birine dönüştü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un en fazla sokak hayvanı nüfusuna ev sahipliği yapan Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sokaklarda yaşayan sahipsiz ve muhtaç hayvanlarımızın sağlık ihtiyaçlarına dönük kapsamlı, modern tedavi olanakları sunarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında kısırlaştırma, aşılama işlemleri yapıyor.

Sokak hayvanlarımız için çözüm odaklı olarak geliştirilen ve Türkiye'de bir ilk olan doğal yaşam alanlarında dostların huzurla güvenle barınma yanında kuaför dâhil tüm bakım temizlik hizmetlerini sunulan 11 dönüm arazi üzerine kurulu merkezde, 200 köpek kapasiteli zeminden ısıtmalı 75 adet köpek ünitesi, 200 kedi kapasiteli 100 adet kedi ünitesi, en güncel laboratuvar ve görüntüleme odası cihazları, köpek ve kedi tam donanımlı yoğun bakım üniteleri, solunum, ultrason dahil en modern ameliyathane operasyon setleri ile sokak hayvanlarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine dönük çalışmalar haftanın 7 günü aralıksız sürüyor.

Merkezimizde 6 Veteriner Hekim, 1 Veteriner Teknikeri, 1 Veteriner Teknisyeni ve 66 yardımcı personel, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Sahada 5 Hayvan Nakil Aracı, 1 Hayvan Ambulansı ile ilçe sınırları içerisinde vatandaşların 444 66 61 numaralı Beykoz Belediyesi İletişim Merkezimize talep açması durumunda ekipler tarafından yaralı, hasta, kısırlaştırma vb. sahipsiz sokak hayvanları hızla alınıp işlem yapılıyor.

Son iki yılda 4 bin 495 adet hayvanın kısırlaştırıldığı, 16 bin 43 adet hayvan muayene ve tedavi edildiği Beykoz'da, 4 bin 777 adet kuduz aşısı yapılırken, 141 adet hayvan sahiplendirildi.

Bu arada Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen tüm sokak hayvanları tedavileri sonrasında sıcak birer yuvaya kavuşması için sosyal medya ve farklı platformlarda hayvan sahiplendirme kampanyaları da yürütülüyor.

Sahiplendirilen hayvanlar aşı ve kimlik kartlarıyla vatandaşlara teslim edilirken, sonrasındaki durumları belirli aralıklarla kontrol ediliyor.Merkezde ayrıca ilçedeki öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak üzere 1 adet “Eğitim ve Seminer Salonu” da yer alıyor. Okullardan merkezimize belirli periyotlarla getirilen öğrencilere hayvan sevgisi ile merkezde hayvanlara yönelik verilen hizmetler anlatılıyor.

Veteriner Hekimlerce uygun görülen saldırgan, yaşlı, engelli vb. sokak hayvanları bu alanlarda rehabilitasyon sürecine alınarak misafir edilirken, her türlü bakım ve yaşam
koşullarının düşünüldüğü, su ve yemeklerinin günlük olarak karşılandığı, temizlik ve bakımlarının yapıldığı alanlara hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınıyor. 

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