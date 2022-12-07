İstanbul Başakşehir'de 'Altınşehir Yaşam Merkezi' açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, Başakşehir’deki “Altınşehir Yaşam Merkezi”nin açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında faaliyete geçirdikleri ‘Altınşehir Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

“Bu şehrin vicdanı ve adalet duygusunun oluşması adına ne uygun ise, onu yapmaya kararlı bir yönetimiz” diyen Başkan İmamoğlu, “Doğru işi yaptığınızda, insanlara faydalı insanlığa, doğaya faydalı iş yaptığınızda, sizin bütçenize de bereket gelir. Ben, bütçemizin çok bereketli bir bütçe olduğuna inanıyorum. Tabiri caizse; o bütçenin bereketi, o manevi gücü, iş yapma becerimizi de büyütüyor. Daha fazla icraat yapıyoruz, daha fazla çözüm üretiyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'ni devraldıklarında, 90 bine yakın çalışanı bulunan kurumun tek bir kreşinin bile olmadığını hatırlatan Başkan İmamoğlu, “Bu koca mekanizmanın tek bir kreşinin olmamasını, hiç kimseye izah edemezsiniz. O bakımdan biz, ‘150 Mahallede 150 Kreş’ diyerek yola çıkmış bir ekibiz ve güçlü adımlarla da bu doğru hedefe yürüyoruz. Gençlerin çaresizliğini görmemek ve toplumun yaşadığı yoksulluk üzerinden, özellikle gençlerimizin, kadınlarımızın iş imkanlarına dönük süreçlerde kamu eliyle onların korunduğu, bir kısım pozitif ayrımcılıklarla buluşabildiği ortamları sağlamamak, işte yine o vicdan gözünün kapalı olmasına bir başka işaret” dedi.

İmamoğlu, Bölgesel İstihdam Ofislerini, daha önceden sıfır olan ve yeni dönemde yaklaşık 3000 öğrenciyi barındıran İBB Öğrenci Yurtlarını bu kapsamda yaptıkları çalışmalara örnek olarak gösterdi.

Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin 16’ncısını bünyesinde barındıracak olan merkezde, Türk edebiyatının unutulmaz kalemi Sebahattin Ali’nin adını taşıyan yeni nesil kütüphane, ücretsiz seanslar düzenlenecek Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve çocuklara kaliteli eğitim imkanı sunan Yuvamız İstanbul Kreşi bulunuyor.