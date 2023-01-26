İstanbul barajlarını temizliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, barajlarda suların azalmasıyla ortaya çıkan atıkları temizlemek için kolları sıvadı. 420 personel 74 araçla sahaya inen İSTAÇ ekipleri; Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece Barajı’nı temizliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki sular çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, barajlarda sular çekildikçe düzenli olarak barajları temizliyor. 2 yıl evvel yine suların çekilmesiyle çevre temizlemesi yapan İSTAÇ barajlardan toplam 40 ton atık çıkarmıştı. İSTAÇ bu yıl da İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan ve il sınırları içinde bulunan 7 barajı temizliyor. Temizlenen barajlar şu şekilde sıralanıyor: Terkos Barajı, Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Elmalı Barajı, Sazlıdere Barajı, Darlık Barajı ve Büyükçekmece Barajı.

EKİP SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İstanbul’da baraj temizliğini yaklaşık bir hafta içinde tamamlamayı planladıklarını söyleyen İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, “İlk gün 74 araç ve 420 personelle sahaya inen ekiplerimiz toplam 7 barajı temizlemeye başladı. İhtiyaca göre personel sayısını 476’ya yükseltip, 83 araca çıkardık. Baraj havzasında ortaya çıkan çöpleri geri kazanım ve kompost tesisine göndererek değerlendireceğiz. Biz vatandaşlardan, hem doğaya hem de İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara çöp atmamalarını talep ediyoruz” dedi. İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, "İstanbul'da yağışların azalması ile baraj havzalarında suyun epey azaldığını gözlemledik. Bu sebeple vatandaş olarak bizlere düşen görev, kaynakların sınırlı olduğunun farkında olarak bu kaynakları tasarruflu kullanmalıyız" diyerek İstanbul'da suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekti.