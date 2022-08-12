İstanbul Ayazma Camii yeniden ibadete açıldı

İstanbul Üsküdar Ayazma Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yeniden ibadete açılan Ayazma Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Ayazma Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1558046547304226817

Ayazma Camii’nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların, Allah katında kabul olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ezanlarıyla şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih’in emanetine sahip çıkmıştık. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin, hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum, sizleri, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Erdoğan, mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle kentimize değer katan Ayazma Camii’mizin banisi Sultan 3. Mustafa’dan bugüne kadar bu eserin yaşatılması için gayret gösteren herkesi rahmetle yad ederek, restorasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.