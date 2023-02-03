İstanbul asla ihmale gelmez... Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un asla ihmale gelmeyen bir şehir olduğunu belirterek, "Biz İstanbul'u yeniden ayağa kaldırdık. 14 Mayıs'ta da yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlandıklarını söyledi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gelmeden önce İstanbul'da ne vardı?" diye sorarak, "Sultanbeyli'nin sorunlarını çözdük, altyapısını tamamladık. Artık Sultanbeyli, 350 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Maziden atiye kurduğu güçlü köprüyle büyüyen, gelişen Sultanbeyli'ye bu güzel eserleri kazandıran belediyemizi, belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Biz İstanbul'u yeniden ayağa kaldırdık" diye konuştu.

Sultanbeyli'yi bugün her iki tarafta da iki büyük esere kavuşturduklarını belirten Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız eserler, konumları ve itibarı ile ihtimamı hak eden yerlerdir. Aydos Kalesi, 11. yüzyıla kadar uzanan geçmişi ve Abdurrahman Gazi'nin kahramanı olduğu fetih hikayesiyle milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Kalede 13 yıldır adeta iğneyle kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmaların ve belediyemizin yaptığı yatırımların neticesinde ortaya böyle bir eser çıktı. Sultan Korusu da yaklaşık 127 bin metrekare bir alanda kütüphanesinden sosyal, kültürel, sportif tesislerine, yürüme ve bisiklet yollarından otoparkına kadar ilçemize yakışır bir mesire yeri oldu. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Aydos Kalesi'nin ve Sultan Korusu'nun ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

https://youtu.be/pnWwSeJQ_L0

İstanbul'un asla ihmale gelmeyen bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla bu şehri hak ettiği yatırımlara kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Hangi işin hangi kurumun sorumluluğunda olduğuna bakmadan İstanbul'un her meselesinin çözümüne dört elle sarıldık. Şayet kendi halinde devam etse ulaşımıyla, suyuyla, çöpüyle, kanalizasyonuyla, arıtmasıyla, elektriğiyle, doğal gazıyla velhasıl tüm altyapısıyla çöküp kalkacak, ayakta duracak mecali olmazdı. Ama İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce İstanbul'da çöp, çukur, çamur vardı. CHP bu demek. Şimdi boğazın her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımları, ya hu denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle biz bu ülkede tarih yazdık, tarih. Fatih, karadan kadırgaları yürüttü, onun torunları olarak biz de Marmaray'ın altından raylı sistemi yürüttük. Bay Bay Kemal, var mı böyle bir eseriniz? Yanındakiler, var mı böyle bir eseriniz? Büyükşehirler var elinizde bu büyük şehirlerde ne yaptınız ya söyleyin? Şunu yaptık deyin. Hiç… İstanbul susuz muydu? İstanbul'a suyu 110 kilometreden biz getirmedik mi? Biz laf üretmedik, iş ürettik iş" diye konuştu.

"BAY BAY KEMAL DEMEKLE KALMAYACAĞIZ..."

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermelerde bulunarak, Kılıçdaroğlu'na yeni slogan verdiklerini belirterek, "14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındaki zat'a 'Bay Bay' demekle kalmayacak, aynı zamanda tek parti zihniyetini de sandığa gömeceğiz" dedi. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mızdan başlayarak milletimizle birlikte bunlara karşı girdiğimiz her seçim, kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı" diyen Erdoğan, "Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz" dedi.