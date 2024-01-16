İstanbul AKOM'dan 'zehirlenme' uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul’da lodos dolayısıyla baca zehirlenmelerinin yaşanabileceğine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - AKOM; 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, zaman zaman fırtına şeklinde beklenen rüzgarlara karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM uyarısında, İstanbul’da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edildiğine dikkati çekti.

Açıklamada, "Rüzgarın lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.