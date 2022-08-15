İstanbul açıklarında tanker gemi makine arızası yaptı

İstanbul Tuzla açıklarında seyir halinde olan tanker gemi makina arızası dolayısıyla KEGM ekiplerince kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Tuzla'ya seyir halinde olan "Selina-II" isimli tanker gemi Kumkale'de makine arızası yaptı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 183 metre boyundaki tanker için "Kurtarma-16" römorkörü bölgeye sevk edildi.