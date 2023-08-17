İstanbul açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen içinde 8 kişinin bulunduğu özel tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde içinde 8 metre boyundaki tekne makine arızası yaptı.

İçinde 8 kişinin olduğu öğrenilen özel teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine durum Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunu bölgeye sevk etti.

Sürüklenen tekne can kurtarma botuna yedeklenerek Çengelköy'e emniyetle yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1692163143055679542