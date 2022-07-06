İstanbul açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İstanbul'a bağlı Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz’a emniyetle yanaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'un Umuryeri açıklarında bir tekne makine arızası yaşadı.

İçinde iki kişinin bulunduğu teknenin arıza ihbarı üzerine KIYEM-3 can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Arızalanan tekne Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenerek Beykoz Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1544671722393198592