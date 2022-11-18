İstanbul açıklarında boş yük gemisi karaya oturdu
Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen dökme yük gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle gemi bulunduğu yerden kurtarılarak Kartal Demir Sahası'na demirletildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul açıklarında karaya oturan Charles isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi ihbarı üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.
CHARLES isimli gemi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KEGM'ye ait kılavuz kaptanı, KURTARMA-7 ve NAZIM TUR römorkörü ile KIYEM-3 botu eşliğinde refakatinde Kartal Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1593475750933536771
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