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İstanbul'a yeni yılın ilk hizmeti

GÜNDEM 01.01.2023, 18:26
İstanbul'a yeni yılın ilk hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kurumu İSKİ, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu 6 ilçede yaşayan 2,4 milyon vatandaşa hizmet verecek Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni, yaklaşık 1,9 milyar liralık yatırımla hizmete açtı.İSTANBUL (İGFA)- Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İBB yönetimi, yer teslimi 2 Ekim 2017 tarihinde yapılan Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatını, 2019 Haziran’ında yüzde 21 tamamlanma oranıyla teslim aldı.

6 ilçede yaşayan yaklaşık 2,4 milyonluk bir nüfusa hizmet edecek 600.000 m3/gün kapasiteli tesis, yaklaşık 2,5 yılda tesisi kullanıma hazır hale getirildi.

Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açılış töreni CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende sırasıyla; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İmamoğlu, Adıgüzel ve Torun birer konuşma yaptı. Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen de açılışta yer aldı.

Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılına girdiğimiz günde açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

“Vatandaşın değerinin bilindiği, emeğinin hakkını alabildiği adaletli bir ülkede, nice nice nice yıllara ulaşmamızı diliyorum” diyen Başkan İmamoğlu, “Geçtiğimiz yıl çok bereketli bir yıl geçti İBB adına. Özellikle, son dönemde ki finalini yapmaya doğru gittiğimiz, ‘150 Günde 150 Projey’le özetlediğimiz hizmet maratonu içerisinde, İstanbul'umuzun dört bir yanına hizmetler taşıdık. Çok farklı sorunlara, çözümler ürettik. Çok farklı ihtiyaçları, arkadaşlarımla birlikte karşılamanın gururunu yaşadık. Bizden önce bu konuda hiç fark edilmemiş ya da hiç önemsenmemiş alanlarda çok yoğun işler ürettik” dedi. Kreşlerden öğrenci yurtlarına kadar farklı alanlardan örnekler veren İmamoğlu, “Bütün bu hiç ellenmemiş ya da hiç ilgilenilmemiş hususlara önem vermenin arkasında yatan bir gerçeklik var: İnsanını dert eden ve insanına çözüm üreten anlayış” diye konuştu.

İSKİ Genel Müdürü Başa’nın verdiği bilgilere göre; yaklaşık 1,9 milyar TL’ye mal olan son teknoloji ürünü tesiste başlıca şu üniteler yer aldı:

Taş tutucu, kaba ızgara ve giriş terfi ünitesi. İnce ızgara, kum tutucu ünitesi ve perfore ızgara. Havalandırma havuzları. Çöktürme havuzları. Çamur çürütme tankları. Biyogaz depolama tankları. Çamur kurutma ünitesi. Kojenerasyon ünitesi. Mevcut tesis, sadece ön arıtma prosesi olarak hizmet verirken, yeni yapılan tesis, atık suları biyolojik olarak arıtacak. Çürütme tankları, Türkiye’de ilk defa uygulanan sistemle, 42 metre yüksekliğinde, 25 metre çapında yumurta kesitli 6 adet betonarme yapı şeklinde olarak inşa edildi. Çürütme tankları ile tesiste, günde 44 bin Nm3 biyogaz üretilecek. Biyogazdan elde edilen elektrik, tesisin toplam enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacak. Tesiste, senelik yüzde 90 oranda yaklaşık 70.000 ton çamur bertaraf edilecek. Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin devreye girmesiyle, İstanbul’daki biyolojik ve ileri biyolojik nitelikteki arıtma oranı yüzde 58 seviyesine yükselecek. Atık suların biyolojik arıtım sonrası, -70 metreden İstanbul Boğazı dip akıntısına verilmesiyle, çevre ve halk sağlığının korunmasına önemli derecede katkı sağlanmış olacak.

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