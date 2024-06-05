İstanbul'a sivrisineklerle mücadele çalışmaları yoğunlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insanların yaşam alanını olumsuz etkileyen ve özellikle insan eliyle üreme olanağının çok fazla olduğu sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalıklara sebebiyet veren etmenler bulunuyor. En zararlı vektörler arasında şu anda 65 türü olduğu belirtilen sivrisinekler yer alıyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’de sivrisinek türü sayısının arttığı ve 'Aedes' (Asya Kaplanı sivrisineği) gibi bazı istilacı türlerin de ülkemizde yerleşik hâle geldikleri biliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise insanların yaşam alanını olumsuz etkileyen sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB, ağzı açık bidon, havuz, saksı altında kalan sular, açık su kuyuları, çatı oluğu, bahçeye gelişigüzel atılmış̧ kova, eski lastik gibi alanlarda üreyen sivrisineklerin ortadan kaldırılabilmesi için vatandaşların da gerekli tedbirleri alması adına konuyla ilgili bilgilendirici çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, "Vektörle Mücadele Bilim Kurulu"nun önderliğinde ve dünyada uygulanan yöntemlerle uyumlu bir şekilde sürdürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi bünyesindeki ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla sivrisinekler özelinde mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

7 birim üzerinden 182 ekip, 611 personelle gündüzleri sivrisinek larvalarına yönelik; akşamları ise ULV cihazıyla ergin sivrisineklere yönelik mücadele çalışmaları özenle sürdürüyor.