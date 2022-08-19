İstanbul'a dev dönüşüm projesi... Yeni hamleyi Eylül'de paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dörtyol Meydanı'nda 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler ilk etap teslim töreninde konuştu. Erdoğan, konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek yeni hamleyi Eylül ayında paylaşacaklarının müjdesini verdi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 Bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler'de ilk etap teslim törenine katıldı.

3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarını, amaçlarının Türkiye'nin hiçbir yerinde sağlıksız, metruk hiçbir yapı bırakmamaktı olduğunu söyledi. "Şehirlerimizi inşa ederken vatandaşlarımızı da mağdur etmedik" diyen Erdoğan, "Yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuşturduk" dedi.

"5 YIL İÇİNDE 85 MİLYONUN TAMAMINI GÜVENLİ ŞEMSİYE ALTINA ALACAĞIZ"

Erdoğan, "TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık.İnşallah hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır" dedi.

https://youtu.be/4CTUNWFCQsI

"EYLÜL AYINDA YENİ HAMLEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine verdiklerini, yıl sonuna kadar bu sayıyı 4 bin 941'e çıkaracaklarını duyuran Erdoğan, Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız." dedi.

Erdoğan, törende 10 aileye anahtar teslimini gerçekleştirdi.