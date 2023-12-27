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İstanbul 16 milyon yabancıyı ağırladı

GÜNDEM 27.12.2023, 11:37
İstanbul 16 milyon yabancıyı ağırladı

Dünya turizminin göz bebeği İstanbul 2023 yılının 11 ayında 16 milyon 51 bin 324 yabancı ziyaretçi ağırladı.İSTANBUL (İGFA) -  İstanbul’a gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,09 artış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, İstanbul kasım ayında 1 milyon 288 bin 610 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Kasım ayında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 135 bin 696 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 89 bin 810 kişi ile Almanya ikinci, 88 bin 727 kişi ile İran üçüncü, 61 bin 566 kişi ile ABD dördüncü oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ni sırasıyla 51 bin 371 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 48 bin 403 kişi ile Suudi Arabistan ve 43 bin 442 kişi ile Fransa izledi.

Arap ülkeleri içerisinden kasım ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sıralamasında da Suudi Arabistan birinci, Irak ikinci, Cezayir üçüncü, Fas dördüncü sırada yer aldı. Fas’ı sırasıyla Libya, Mısır, Lübnan ve Tunus takip etti.

İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul’a kasım ayında gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.

Yılın 11 ayında 11 milyon 258 bin 531 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanını kasım ayında 905 bin 90 yabancı tercih etti. Kasım ayında İstanbul’a havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanının payı yüzde 72,67 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanından da 11 ayda 4 milyon 384 bin 636 yabancı giriş yaparken bu sayı kasım ayında 339 bin 9 olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken hava yoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 27,22’sini oluşturdu.

Kasım ayında hava yoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 1 milyon 245 bin 518 oldu.

İstanbul’a geçtiğimiz ay deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise kasım ayında 43 bin 92 olarak gerçekleşti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 56,78

Bakanlığın en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın ekim ayında toplam 1 milyon 224 bin 16 oldu. Bu tesislerde toplam 2 milyon 711 bin 678 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,22 gün oldu. İstanbul’daki konaklama tesislerinin ekim ayı doluluk oranı ise yüzde 56,78 olarak gerçekleşti.

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