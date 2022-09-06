ISTA Çalıştayı Bursa Karacabey'de düzenleniyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA) kurallarına göre tohum numune alma ve numune alma ve numune almada kalite güvence çalıştayı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'de ilk defa bir eğitim çalıştayının Bursa'dan başladığını duyurdu.

ISTA Numune Alma Teknik Komitesi ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü işbirliği ile 5-8 Eylül 2022 tarihleri arasında Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapıldı.

Çalıştayda TTSMM Müdürü Şakir Bekrtaş, ISTA adına Eddie Goldshagg, ISF İcra Kurulu adına Hamdi Çiftçiler, Limagrain Genel Müdürü Erkut Kokudal, TSÜAB adına Genel Sekreter Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu, BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker ve BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir'in açılış konuşmaları ile başladı.

Eğitimler Numune Alma Komitesi üyeleri Eddie Goldschagg, Leena Pietila, Gerry Hall ve Bülent Öztürk tarafından ülkemizde faaliyet gösteren tohumculuk firmalarının teknik personellerine verileceği kaydedildi.