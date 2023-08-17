İşsizlikte ikinci çeyrek açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK yılın ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 18,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,1, kadınlarda ise yüzde 24,1 olarak tahmin edilirken, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 57,4'ü hizmet sektöründe yer aldı.

Bu arada istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 23,5 oldu.