İşsizlik oranı ilk kez tek haneye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da yüzde 10,1 olan işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 9,6'ya geriledi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, işgücü istatistiklerini yayımladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişiye düştü.

İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz'a göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi; istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9'a çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Son verilerle birlikte işsizlik oranı Ocak 2018'den bu yana ilk kez tek haneye gerilemiş oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ağustos 2022