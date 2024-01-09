İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım ve katliamlar Osmangazi’de lanetlendi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, İsrail’in Gazze’de işlediği dünya tarihinde görülmemiş insanlık suçu ve katliamları daha geniş kitlelere duyurabilmek için söyleşi programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ördekli Kültür Merkezi’nde Ayçin Kantoğlu konuşmacı olduğu “Yitirilen İnsanlık ve Gazze” konulu söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen söyleşiye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Dünya tarihinde görülmemiş bir insanlık suçu işlendiğini ve katliam yapıldığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çağdaş dediğimiz, insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasinin en çok konuşulduğu ülkeler bile İsrail söz konusu olduğunda eleştirisini dahi yapamıyor, özgürlüğü ve ifadesi kısıtlanıyor. İsrail, istediği gibi Gazze’de katliamlarını yapıyor. Allah, oradaki kardeşlerimizi zulümden kurtarsın, inşallah soykırım ve katliamdan zaferle çıksınlar” dedi.

“90 GÜNDÜR ÇOCUK CESEDİ GÖRMEKTEN İÇİMİZ DIŞIMIZA ÇIKTI”

İsrail’in mezaliminin 90 günü aştığını belirten Ayçin Kantoğlu da, “İsrail hapishanelerinde 500 üzerinde çocuk olduğu söyleniyor. Akıbetleri meçhul, neresinden tutsanız tutun elinizde kalacak insanlığın utancı olacak çok kritik bir hadiseyle karşı karşıyayız. 90 gündür çocuk cesedi görmekten içimiz dışımıza çıktı.” diye konuştu.

Bombalarla parçalanmış çocukların görüntü olarak servis edildiğini anlatan Kantoğlu, “Bunların anlatmak istediği başka bir şey var. İsrail ne yapmaya çalışıyor. Peygamberleri katletmiş bir kavimden bahsediyoruz. Çocukların katlini nasıl kabulleneceğiz. Böyle bir dünyada nasıl yaşayıp nefes alacağız. Ben bütün tarih okumalarımda hiç kimsenin kendisine düşman olarak çocukları taraf belirlediğini görmedim.İnsanlığın devamı çocuğa bağlıdır. Bir çocuğu her kimin gözünün önünde katlederseniz katledin o size müdahale edecektir. Çocuğun kimliğine, ırkına ve dinine bakmaksızın İsrail ve yandaşları ölen sivil ve çocukları ikinci bir savaş zayiatı olarak kayda alıyorlar. Onlar savaş zayiatı değil şehittirler. Birleşmiş Milletler tweetatıyor, İsrail ve Filistin sorununda 12 bin Filistinli çocuk öldü yazıyor. İyide bu çocuklar nasıl öldü buna dair en ufak bir açıklama yok. Tweet kayıt ve raporlar İsrail’in adı bile geçmiyor. Savaş zayiatı diye geçiyor. Orada ölenler şehittir” ifadelerini kullandı.