"İsrail Tanrı’yı kıyamete zorluyor"

Filistin’in İsrail’in uyguladığı soykırım günlerinde yalnız bırakılmasının arka planında kültürel emperyalizm ve fikri işgal mi var?Rüstem PEHLİVANLAR/ Oğuzhan OSMAN BİLGİN/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Orta Doğu’ya, Osmanlı’nın dağılmasından bu yana huzur gelmedi ve o günden bugüne kan ile vahşet Orta Doğu’dan eksik olmadı. Batı’nın fiili ya da fikri sömürgesine aldığı uzaktan kumandalı Orta Doğu ülkeleri, birbirleriyle savaşmak pahasına Batı’ya yakın durmaya çalıştılar.

Filistin’in Müslüman ülkeler tarafından yalnız bırakılması hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Filistin’in bugün yalnızlığa terk edilmesinin arka planında kültürel emperyalizm ve fikri işgal olduğunu ifade etti.

“BU COĞRAFYAYI YÖNETEN BATI’DIR”

Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Müslüman ülkelerin emperyalist devletlerin planlarına kurban olduğunu ifade eden Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Batı’nın sömürü felsefesinin çok zekice planlanarak uygulandığını kaydederek şöyle konuştu:

“Batılı sömürgeciler diyor ki: Biz bir ülkeyi işgal ettiğimizde, o ülkeyi bütün toprağı, kurum ve kuruluşlarıyla ele geçirdiğimizde sonrasında gelen nesiller bunu kabul etmiyor. Ayaklanmalar, isyanlar, çatışmalar oluyor ve biz çok masrafa giriyoruz. Biz işgal etmek istediğimiz ülkenin toprağını almak, oraya bir vali atamak gibi bir uygulamayı bırakalım. Oraya onlara benzeyen, onların arasında yetişmiş, onların arasında yaşayan birini atayalım ama kafası, düşüncesi ve fikirleri bizden olsun.”

Batı’nın bu emperyalizmi özellikle Orta Doğu’da çok ciddi düzeyde uyguladığını belirten Mahmut Bıyıklı, “Osmanlı’dan sonra Orta Doğu’da kalemle belirlenen haritalara, çizilen bayraklara ve burada kurulan ülkelere baktığımızda Batı’nın bu sömürü felsefesini burada nakış nakış dokuduğunu görüyoruz. Adı Ahmet, Mehmet, Tuğrul, Hüseyin, Şerif olan yöneticiler, Batı’nın emir eri olmayı kabullendiler ve bu şekilde yüz küsur yıldır coğrafyamızda hüküm sürüyorlar. Aslında bu coğrafyayı yöneten, bu coğrafyaya hâkim olan erk, Batı’dır.”

“TANRI’NIN KIYAMETE ZORLANMASI BU OLSA GEREK”

Dünyada varlığını sürdüren 57 İslâm ülkesinden hiçbirinin bağımsız olmadığını, hepsinin bir şekilde sömürüldüğünü ve fikren işgal edildiğini kaydeden Türkiye Yazarlar Birliği Mahmut Bıyıklı, Filistin’de yaşanan katliamı, bu ülkelerin bağımsız olmadıklarına delil göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bağımsız, bağlantısız, sömürülmemiş bir ülke olmadığı için bugün çocuklarımız katlediliyor, kadınlarımızın ırzına geçiliyor. Bu kadar yoğun bir soykırım içerisinde, çaresizlik içinde hastanelere giden yaralılar hastanelerde bombalanarak öldürülüyor. Tanrı’nın kıyamete zorlanması bu olsa gerek diyeceğimiz her şey yapılıyor ve bütün bunlar yapılırken 57 ülkeden bir ses, bir nefes, bir hareket çıkmıyor.”

Batılı halkların Müslüman milletlere nazaran Filistin meselesinde seslerinin daha gür çıktığını ifade eden Başkan Bıyıklı, “İslam ülkeleri olan adlandırılan ülkelerin meydanlarında, Batı ülkelerinin meydanlarında yapılan gösteriler gibi gösteriler yapılmıyor. O ağırlıkta tepkiler ortaya konulmuyor. Düzenli olarak ve yüksek bir sesle bu zulüm haykırılmıyor. Kalabalıklar bile toplanmıyor. Devletlerin diplomatik ataklarının olmaması ne kadar acıysa, halkların da konfor alanlarından çıkıp meydanları doldurmaması ve bir insanlık nöbetine girişmemesi o kadar acı.”

Bıyıklı ayrıca Filistin’de süren katliamın normalleşmemesi için adımlar atılması ve halkın bu hususta bilinçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.