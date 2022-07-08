İsrail ile 71 yıl sonra 'Hava Ulaştırma Anlaşması' yenilendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye-İsrail arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 71 yıl aranın ardından yeni hava ulaştırma anlaşmasının parafe edildiğini duyurdu. Mutabakat zabtı ile Türkiye'deki herhangi bir noktadan İsrail'e uçuş gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile İsrail arasında 4 Temmuzda İstanbulda sivil havacılık müzakereleri gerçekleştirildiği belirtilerek, mutabık kalınan hususları kaleme alan Mutabakat Zaptı için dün telekonferans yoluyla imza töreni düzenlendiği kaydedildi.
TÜRKİYE'DEN 5 ÇIKIŞ NOKTASI
Hava ulaştırma ve havacılık güvenliği alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek konuların imza altına alındığı vurgulanan açıklamada, "İsrail havayolu şirketlerinin uçuş yapabilmesi adına havalimanlarımızda alınacak ilave güvenlik önlemleri için çalışma grubu kurulması hususunda mutabık kalındı. Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek ve İsrail Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Joel Feldschuh, 1951 tarihli hava ulaştırma anlaşmasının yerine geçecek olan yeni hava ulaştırma anlaşmasını parafe etti. Parafe edilen anlaşma ile birlikte Türk havayolu şirketlerinin İsraile gerçekleştirdikleri uçuşlar için ülkemizde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Dalaman olmak üzere 5 çıkış noktası bulunuyor. Yeni yapılan anlaşma ile Türkiyedeki herhangi bir noktadan İsraile uçuş gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi" denildi.
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:33
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31