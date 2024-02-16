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İsrail-Filistin ateşkes görüşmelerinde kalıcı sonuç alınması mümkün mü?

GÜNDEM 16.02.2024, 11:20
İsrail-Filistin ateşkes görüşmelerinde kalıcı sonuç alınması mümkün mü?

İsrail-Filistin arasındaki savaştak 130 gün geride kaldı. Bu süre boyunca İsrail tarafı on binlerce Filistinli sivili katletti. Milyonlarca Filistinli topraklarından sürgün edilmiş durumda. Arabulucu ülkeler üzerinden iki ülke haftalardır ateşkes görüşmelerini yürütüyor. Bu görüşmelerden nihai bir ateşkes çıkar mı sorusunu Filistinli aktivist yazar Muin Naim Herkes Duysun için yorumladı.Oğuzhan Osman BİLGİN / Rüstem PEHLİVANLAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail ve Filistin arasında devam eden savaşta binlerce kadın ve çocuk katledildi. İsrail zayıf kalan uluslararası tepki ve İslam dünyasının meseleyi hakkıyla sahiplenmemesi nedeniyle Filistin topraklarında soykırım gerçekleştiriyor. İki ülke arasında son haftalarda arabulucular üzerinden devam eden ateşkes görüşmelerinden istenen sonuç alınabilecek mi? Bu soruyu Filistinli aktivist ve yazar Muin Naim Herkes Duysun için analiz etti.

"FİLİSTİN KALICI ATEŞKESTEN YANA"

Çatışmaların başından beri ateşkesi isteyen tarafından Filistin olduğunu ifade eden Muin Naim, "Biz Filistin tarafı olarak çatışmaların ilk gününden itibaren kalıcı ateşkes istiyoruz. 7 Ekim saldırısı bir 'hep ya da hiç' saldırı değildi. İsrail güçlerinin yapmış olduğu ihlalleri durdurmak ve esir takası yapabilmek için düzenlenmiş bir harekattı." dedi.

"ESİR TAKASI ULUSLARARASI GÜVENCE ALTINDA OLMALI"

İsrail'in kalıcı ateşkes istemediğini ifade eden Muin Naim, bu durumu şu şekilde izah etti:

"İsrail'in diplomatik süreçlerde öne sürdü şartların bir makuliyeti bulunmuyor. İsrail kalıcı değil geçici bir ateşkes istiyor. Bu geçici ateşkes sürecinde esir takası sürecini tamamladıktan sonra Filistin'e tekrar saldırmak istiyor ancak Filistin'in bunu kesinlikle kabul etmiyor. Filistin kalıcı bir ateşkes ve uluslararası güvence altına alınmış esir takası süreci talep ediyor. İsrail'in kendi iç kamuoyunda bulunduğu zor durum, ABD'nin İsrail'e vermiş olduğu destek ve batının çatışmalara kayıtsızlığı nedeniyle İsrail katliam ve soykırıma devam ediyor." dedi.

Refah üzerinde yoğunlaşan saldırıların Mısır'a doğru bir göç harekatı başlatması ve bu durumun İsrail ile Mısır ilişkilerini nasıl etkileyebileceği sorusunu Muin Naim şu şekilde yanıtladı:

"Filistinlilerin Mısır'a göç etmesini biz de istemiyoruz. Mısır, Filistin'den göç edenleri kabul ederse 1948'de Filistinliler nasıl Gazze'den çıkartıldıysa yine benzer bir senaryo gerçekleşmiş olacak. Mısır burada kendi çıkarlarını korurken aynı zamanda Filistinlilerin de çıkarlarını koruyor." dedi.

"İSRAİL'E BASKIYI MISIR TEK BAŞINA YAPAMAZ"

İsrail ile mücadele konusunda İslam dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Muin Naim, "Mısır, İsrail ile tek başına başa çıkamaz. Mısır'ın şu anda ekonomik, askeri, siyasi olarak İsrail'e baskı yapacak bir gücü bulunmuyor. İsrail'i durdurmak için uluslararası baskı gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda İsrail'e karşı İslam aleminden caydırıcı bir baskı gelmesi gerekiyor. Filistinlilerin 1948'de yaşadığı acıları dünya, tekrar canlı olarak görüyor. Umarım uluslararası kuruluşlar hem sivil hem de hukuki alan

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