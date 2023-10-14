İsrail- Filistin arası güvenli rota Türkiye

İsrail-Filistin savaşı tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “İsrail-Filistin savaşı ile beraber iptal kararı alan gemiler, rotasını Türkiye olmak üzere, Mısır ve Kıbrıs’a yöneltiyorlar" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İsrail ve Filistin arasında ekim ayı başında meydana gelen ve tüm dünyanın yakından takip ettiği çatışmalar, yolcu gemilerinin rotalarını yeniden oluşturmaya neden oldu. Savaşın yarattığı güvensiz ortamdan kaynaklı İsrail'den uzaklaşmaya çalışan gemilerin bir bölümü rotasını Türkiye’ye çevirdi. Dünya kruvaziyer devleri arasında gösterilen bazı operatörler, ilerleyen dönemlerde başta Ashdod Limanı olmak üzere İsrail limanlarını içeren seferleri iptal etme kararı aldı.

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “İsrail ve Filistin arasında meydana gelen savaşı üzülerek ve büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Savaş, her ne olursa olsun bir insanlık suçudur. Savaşın kazananı olmaz. İnsanlık adına barışın bir an önce gelmesini diliyoruz. Savaştan dolayı bazı kruvaziyer gemileri İsrail’deki Hayfa ve Aşhdod limanlarına uğraklarını iptal ediyorlar. İptal kararı alan gemiler rotasını başta Türkiye olmak üzere, Mısır ve Kıbrıs’a yöneltiyorlar.” dedi.

Coğrafi konumu ve turizm destinasyonu açısından Türkiye’nin çok önemli bir lokasyonda yer aldığını söyleyen Çavuşoğlu şu bilgileri verdi: “Komşuda bir yangın varsa bu durum ister istemez sizi de etkiler. Ne İsrail-Filistin savaşından ne de Rusya-Ukrayna gerginliğinden vazife çıkarmıyoruz. Aksine, ülke olarak komşularımızın barışına giden yolda arabulucu olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh!’ felsefesine sahip bir ülkeyiz. Güvenli limanlarımız, teknik altyapı imkanlarımız ve hizmet kalitemiz ile bölgenin üssü olmaya adayız. Denizcilik sektörüne yapılacak yatırımlar ile bölge liderliğine oynayabiliriz.

Akdeniz Çanağını bir bütün olarak ele almak ve değerlendirmek gerek. Çanağın bir tarafında biz varsak diğer tarafında da İsrail ve Filistin’in de aralarında olduğu Akdenizli komşu ülkeler var. Büyük resmi görmek gerekiyor. Buradaki güvenlik durumu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Haifa ve Ashdod limanlarına uğraklarını iptal eden yolcu gemilerinin bir kısmı Bodrum, Marmaris ve Alanya’ya uğraklar oluşturuyor. Bu durum, an itibarıyla bir avantaj gibi görünebilir. Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime olarak uzun yıllara dayanan tecrübelerimizle bu durumun uzun dönemde bir avantaj sağlamayacağını öngördüğümüzü belirtmek isteriz.”