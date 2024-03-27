İsrail'e silah satışı söz konusu değil!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’den İsrail’e silah ve mühimmat ihracatı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. İddiaya konu ihracat listesindeki ürünlerin mühimmat değil, kişisel amaçlı kullanılan av tüfeği aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye’den İsrail’e silah ve mühimmat ihracatı yapıldığı iddialarına dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye’den İsrail’e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor” iddiasının doğru olmadığını belirten İletişim Başkanlığı, her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Filistinlilere zarar verecek herhangi bir faaliyet içinde bulunması mümkün olmadığının altını çizdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail ile askeri mühimmat ticareti, askeri eğitim ve tatbikat da dâhil hiçbir faaliyette bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Bu çerçevede bazı sosyal medya paylaşımları ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda; iddiaya konu ihracat listesinde yer alan 93. fasıldaki ürünler, savaş silahları ve mühimmatı değil, spor ve av gibi kişisel amaçlı kullanılan, yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleridir. TÜİK verilerine göre, ihracatı zaten çok düşük olan spor ve av amaçlı tüfeklerin ihracatı, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleşmemektedir" ifadeleri yer aldı.