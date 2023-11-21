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İsrail'e Bursa'dan suç duyurusu

GÜNDEM 21.11.2023, 10:52
İsrail'e Bursa'dan suç duyurusu

Merkezi İnegöl’de bulunan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı; savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlamasıyla İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı YoavGalant ve İsrail Genelkurmay Başkanı HerziHalevi’ye yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulundu.BURSA (İGFA) - İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları durmaksızın devam ediyor. İnegöl merkezli Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği yöneticileri, yapılan soykırımın durdurulması ve savaş suçu işleyenlerden hesap sorulması adına Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Bakanlık Muhabere Bürosu vasıtasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına gönderilmek üzere; savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlamasıyla İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı YoavGalant ve İsrail Genelkurmay Başkanı HerziHalevi hakkında başvurusunu yaptı.

“DÜNYANIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR”

Başvuru sonrası İnegöl Adliyesi önünde konuya ilişkin açıklama yapan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “İsrail, Filistin’de tüm dünyanın gözünün önünde insan kıyımı yapıyor. Günlerdir devam eden saldırılarda on binlerce masum insan yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden soykırım yapan İsrail, tüm dünyanın gözünün içine baka baka insanlık suçu işliyor.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve birkaç ülke haricinde kimsenin ses çıkaramadığı, batının ve Avrupa ülkelerinin İsrail’in sırtını sıvazlamaya devam ettiği bu zulüm sona erene kadar, vicdanı olan kimseye rahat yok.1947’den bu yana, Filistin toprakları İsrail tarafından işgal edilmektedir. Bugün gelinen noktada ise artık kontrolünü tamamen yitirmiş olan, Netanyahu önderliğinde bu soykırımı gerçekleştiren bir grup Siyonist, bu saldırılarını bir kısım mistik, ezoterik ve dini temelli olduklarını varsaydıkları dogmalarla meşru kılma çabasıyla hareket etmektedirler.Yaptıkları soykırıma "meşru müdafaa" demektedir” dedi.

“BU ZULMÜ YAPANLARI KAYITLARA GEÇMESİ ADINA ADALETE ŞİKAYET EDİYORUZ”

İsrail’in Filistin’de hem savaş suçu hem insanlık suçu işlediğini ifade eden Yazıcı, açıklamasında şunları kaydetti:

“BM nerede? Kudüs’te neden bir barış gücü kurulmaz? Bizler de Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak bu mezalime daha fazla sessiz kalmamak adına, Cennet Mekan Sultan Hamid’in mirası Kudüs ve dahi Gazze’ye sahip çıkmak adına bugün burada bu zulmü yapanları kayıtlara geçmesi adına adalete şikayet ediyoruz. İsrail askerleri, Savunma Bakanı YoavGalant ve Genel Kurmay Başkanı HerziHalevi’nin yönlendirmeleriyle bu katliamları yapıyorlar. Bizler de her iki zalim hakkında dünyanın bu zulmü unutmaması, kayıt altına girmesi için suç duyurusunda bulunuyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki bizler İsrail’i her duamızda Allah’a şikayet ediyoruz. Ve biliyoruz ki o, asla mazlumun ahını yerde bırakmaz.Bu duygu ve düşüncelerle Filistin’de İslam davası uğruna şehadet şerbeti içen tüm Müslüman kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ancak şu da unutulmamalıdır ki 2200 yıllık devlet tecrübesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve devlet aklı, bölgede her daim etkin ve aktif olarak çalışmalarını yapmaktadır. Durumu tek tek not etmektedir.Devletimizin bu noktada alacağı her kararın da arkasında olduğumuzu üzerine basarak belirtmek istiyorum. Bu açıklamamıTokatlı Yüzbaşı Mustafa Bey’in yarenliği Kudüs’ün son Osmanlı askeri Iğdırlı Hasan Onbaşı’ya, Kuşçubaşı Eşref’in yarenliği Zenci Musa’ya ve Dünya’nın her bir noktasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görev yapan isimsiz kahramanlara ithaf ediyorum.”

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