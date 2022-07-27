'İsrafa Karşı'nın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

İGF Haber Ajansı Haber Koordinatörü ve köşe yazarı Mehmet Çetinkaya, Türkiye genelinde ciddi anlamda izleyici potansiyeline sahip olan Line Tv kanalında farklı bir içerikle ekranlara konuk oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa'dan zengin yayın içeriği ile 16 yıldır karasal ve uydu yayınını sürdüren yerel televizyon kanallarından Line TV’de her hafta yayımlanan ve yoğun bir ilgiyle takip edilen ‘İsrafa Karşı’ programı yeni konuklarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.

Bursa'dan zengin yayın içeriği ile 16 yıldır karasal ve uydu yayınını sürdüren yerel televizyon kanallarından Line TV’de her hafta yayımlanan ve yoğun bir ilgiyle takip edilen ‘İsrafa Karşı’ programı yeni konuklarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.

‘İsrafa Karşı’ adlı farklı içerikle hazırlanan program İGF Haber Ajansı Haber Koordinatörü gazeteci Mehmet Çetinkaya’nın sunumuyla ekranlara taşınıyor.

Kayıp ve israfın her geçen yıl arttığı günümüzde her yönden 'israf' vurgusunun yapıldığı programla ilgili bilgi veren Mehmet Çetinkaya, farkındalığı oluşturmaya aracılık edeceklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HER ÇARŞAMBA İSRAF FARKINDALIĞI...

Program aracılığıyla temel hedefin günümüzdeki kayıp ve israfı en aza indirmek olduğunu belirten gazeteci Çetinkaya, "İsraf dediğimizde sadece gıda israfı akıllara geliyor. Oysaki biz bu programda her yönden israf konusunu ele alacağız. Yerel yönetimlerde, basında, sporda, , eğitimde, tarımda, suda, enerjide, müzikte ve dini konularla ilgili israfı değerlendireceğiz. İsraf sadece fertlerin değil, toplumların çöküşünde de en önde gelen etkenlerden birisidir. Arzu ve isteklerimiz sınırsız ama kaynaklar sınırlı. Her çarşamba akşamı Line TV aracılığıyla sizlere konuk olacağız. Bu tatlı heyecanımıza sizleri de bekliyoruz" dedi.

KONUK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

Mehmet Çetinkaya’nın bu haftaki konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz olacak. Kılavuz, bugün saat 20.00’de Line TV ekranlarında, ‘Eğitimde İsraf’, ‘Dinde İsraf ve Eğitimde Tasarruf’ konularını üzerine deneyim ve görüşlerini paylaşacak.