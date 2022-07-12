İGF Haber Ajansı Haber Koordinatörü ve köşe yazarı Mehmet Çetinkaya, Türkiye genelinde ciddi anlamda izleyici potansiyeline sahip olan bölgesel televizyon kanalında farklı bir içerikle ekranlara konuk oluyor. Mehmet Çetinkaya ile 'İsrafa Karşı'nın bu haftaki konuğu Dr. A. Fatih Dağdelen olacak.BURSA (İGFA) - Bursa'dan zengin yayın içeriği ile 16 yıldır karasal ve uydu yayınını sürdüren yerel televizyon kanallarından Line TV’de her hafta yayımlanan ve yoğun bir ilgiyle takip edilen ‘İsrafa Karşı’ programı yeni konuklarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.

‘İsrafa Karşı’ adlı farklı içerikle hazırlanan program İGF Haber Ajansı Haber Koordinatörü gazeteci Mehmet Çetinkaya’nın sunumuyla ekranlara taşınıyor.

Kayıp ve israfın her geçen yıl arttığı günümüzde her yönden 'israf' vurgusunun yapıldığı programla ilgili bilgi veren Mehmet Çetinkaya, farkındalığı oluşturmaya aracılık edeceklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HER ÇARŞAMBA İSRAF FARKINDALIĞI...

Program aracılığıyla temel hedefin günümüzdeki kayıp ve israfı en aza indirmek olduğunu belirten gazeteci Çetinkaya, "İsraf dediğimizde sadece gıda israfı akıllara geliyor. Oysaki biz bu programda her yönden israf konusunu ele alacağız. Yerel yönetimlerde, basında, sporda, müzikte ve dini konularla ilgili israfı değerlendireceğiz. Her çarşamba akşamı Line TV aracılığıyla sizlere konuk olacağız. Bu tatlı heyecanımıza sizleri de bekliyoruz" dedi.

KONUK A. FATİH DAĞDELEN

Mehmet Çetinkaya’nın bu haftaki konuğu Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. A. Fatih Dağdelen olacak. Dağdelen, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Line TV ekranlarında, ‘Gıda Zincirinde Kayıp ve İsraf, Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Gıda Tasarrufu’ konularını üzerine deneyim ve görüşlerini paylaşacak.