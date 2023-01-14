İSPARK dünyayı 6 kez dolaştı

İBB iştiraki İSPARK, 2022 yılında 48 milyon kez İstanbullulara otopark hizmeti verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK, 2022’de yeni otopark alanları ile kapasitesini artırdı. Yol üstü otopark alanlarında çift sıra parklanmadan kaynaklı problemlerin önüne geçti. Yüzbinlerce araca, 48 milyon kez hizmet veren İSPARK, sistemli ve düzenli işletmecilik modeli ile ilçe merkezlerinde yaşanan otopark sorununa neşter vurdu.

2022’DE 10 BİN ARAÇLIK İLAVE KAPASİTE

İSPARK 2021 yılında otoparklar başta olmak üzere tüm işletme alanlarında 117 bin 688 kapasiteyle hizmet verirken yaptığı planlama ve yoğun çalışmalarla 2022 yılında 127 bin araçlık kapasiteye ulaştı.

Parklarda sürücülerin açık ve katlı otoparkları daha çok tercih ettikleri görüldü. Katlı ve açık otoparklarda parklanma seviyesi yüzde 76 olurken, yol üstü otopark alanlarda bu rakam yüzde 24 oldu.

İstanbullular, 2022 yılında İSPARK’ın genişleyen ağı sayesinde toplam 48 milyon kez araçlarını park etti. Park edilen araçlar hesaplandığında yaklaşık 240 bin kilometre uzunluğunda taşıt konvoyunun trafikten otoparklara çekildiği görüldü. Böylelikle park eden araçlar uç uca eklendiğinde dünyanın çevresini 6 defa döndüğü ortaya çıktı.

DİNLENME ALANLARINA 6 MİLYONUN ÜZERİNDE PARK

Doğanın tadını ve sahilin keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular, İSPARK’ın kentin farklı yerlerinde doğa ile iç içe olan otoparklarını da yoğun olarak kullandı. İSPARK, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı başta olmak üzere sahil bölgelerinde, mesire alanlarında ve şehir parklarında bulunan otoparklarında 2022 yılında 6,2 milyon araca hizmet verdi.

OTOGARLAR RAHAT ETTİ

İstanbul’un önemli ulaşım ve seyahat noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile İSPARK Alibeyköy Cep Otogarı’nın 2022 yılı verilerinde otogara giriş ve çıkış yapan yolcu otobüsleriyle birlikte otogarlara yolcu bırakmaya ve almaya gelen araçlar birlikte hesaplandı. Toplam 9,3 milyon kez otopark hizmeti verildi.

İSPARK’TA ENGEL YOK

2022 yılında İSPARK otoparklarını 655 bin kez kullanan engelli sürücüler, İSPARK’ın kendilerine sunduğu ücretsiz park hizmetinden yararlanmaya devam etti. Engelli sürücüler araçlarını İSPARK’a kayıt yaptırarak kent genelindeki açık ve katlı otoparkları 10 saat, yol üstü otoparkları ise 3 saat ücretsiz kullanabiliyor.

Şehit yakını ve gaziler ise 2022 yılında İSPARK otoparklarını yaklaşık 27 bin kez ücretsiz kullandı. Araçlarını online olarak kayıt yaptıran şehit yakını ve gaziler İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanabiliyor.

İSTANBULLULAR 1,5 MİLYON KM PEDAL ÇEVİRDİ

İstanbul genelinde 300 istasyon ve 3 bin bisikletle hizmet veren İsbike akıllı bisiklet paylaşım sisteminin 2022 yılı verilerine göre 483 bin kez bisiklet kiralandı. İstanbullular toplam 1,5 milyon kilometre bisikletle yolculuk yaptı.