İsmini Kılıçdaroğlu’nun verdiği okulun temeli atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’nde yapılacak Orhan Kemal İlköğretim Okulu’nun temeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla Karabağlar’da yapılacak Orhan Kemal İlköğretim Okulu’nun temeli Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki temel atma törenine eşi Neptün Soyer, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyeleri, CHP İzmir Milletvekilleri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, muhtarlar ve yurttaşlar yer aldı.

“KARABAĞLAR’A EN GÜZEL ORHAN KEMAL ADI YAKIŞIR”

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Temel atılırken en mutlu olduğunuz tesis hangisi diye sorarsanız 'okuldur' derim. Çünkü okul her annenin her babanın evladını okutmak için başvurduğu en temel yerdir. Her anne baba evladının iyi bir eğitim almasını iyi bir okulda okumasını ister. Karabağlar bölgenin sorunları en yoğun olan ilçelerinden birisi. Bunun farkındayız zaten. Büyükşehir ve Karabağlar belediye başkanlarımız da farkında. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Evlatlarımızın burada iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Burada okuyacaklar, sosyalleşecekler, güzel bilgiler öğrenecekler ve kendi ülkelerine ve dünyaya yararlı bir insan olacaklar. Okulun adı çok daha önemli bana göre. Orhan Kemal İlköğretim Okulu. Orhan Kemal arka sırada oturanların, kalanların hayatını yazan bir edebiyatçımız. Orhan Kemal isminin verilmesi de benim aç ımdan son derece değerli. Sayın Başkan telefon açtı hangi ismi verelim diye 'Orhan Kemal adını verin' dedim. Karabağlar’a en güzel Orhan Kemal adı yakışır diye” dedi.

“AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİZ”

Sosyal çalışmalardan örnekler veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim; oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit davranacaksınız. Hiçbir ayrım yapamayacaksınız. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallelerden başlayacaksınız. O mahallelerde okullar, kreşler yapacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar ve güzel bir Türkiye’yi inşa etmekte kararlıyız. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Her evde gelir güvencesinin olmasını istiyorum. Aile destekleri sigortası diye bir alanı inşallah Türkiye’ye getireceğiz. Hiçbir aile benim gelirim yok demeyecektir. Hiçbir aile ben yoksulum demeyecektir. Sosyal yardımları yaparken de yoksul insanların onurunu koruyarak yapacağız. Onun yoksulluğunu asla afişe etmeyeceğiz. İnsan onuru kadar değerli bir şey yoktur. Çocukların beslenme çantalarını mutlaka ama mutlaka doldurun. Gereğini yapın. Çocuk okula giderken karnı doymalı. Yapmadılar biz yapacağız. Çünkü biz halkın partisiyiz. Fakirin, fukaranın, garibanların, alın teri dökenlerin partisiyiz biz. Biz sıradan bir parti değiliz, Kuvayi Milliyeci bir partiyiz. Biz 100 yıllık bir geleneği olan bir partiyiz. Halkı kucaklayacağız ve halka huzuru, bereketi, kucaklaşmayı getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ALIN TERİ DÖKENLERİN KAZANDIĞI BİR ÜLKEYİ İNŞA EDECEĞİZ”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak yani Gazi Mustafa Kemal’in hedef gösterdiği çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak için çalışacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve herkesin kazandığı, alın teri dökenlerin kazandığı bir ülkeyi inşa edeceğiz. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeden 85 milyon yurttaşımızı kucaklayacağız. Belediye başkanlarımız yerelde bizler de Türkiye’de kucaklayacağız” diye konuştu.

Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasına, “Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görmüş olduk” diyerek başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Göreve başladıktan 6 ay sonra özellikle yoksul vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde kronik sorunları hızlıca çözüme kavuşturmak için bir ekip oluşturduk. Acil Çözüm Ekibi olarak adlandırdığımız bu çok özel yapı belediyemizin pek çok biriminden farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şehrimizin arka mahallelerindeki sorunları hızla çözmek için kurduğumuz bu ekip burada, Abdi İpekçi Mahallesi’nde 60 yıldır hiç okul olmadığını, çocukların yolu olmayan bir araziden yürüyerek okula büyük zorluklarla gittiklerini tespit etmişti. Mahalle halkının en büyük talebi buraya bir okul inşa edilmesiydi. Biz de belediyemizin tüm imkanlarını seferber etmeye karar verdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle protokol imzalayarak çalışmalarımıza başladık. Yer tespiti ve projelendirme süreçlerini hızlıca tamamladık. Ve bugün Genel Başkan’ımızın katılımıyla onun adını verdiği Orhan Kemal İlköğretim Okulu’nun temelini hep beraber atıyoruz. 32 derslikten oluşan, bin çocuğumuza eğitim verecek bu okulu tamamladığımızda doğayla uyumlu, engelsiz bir eğitim yuvasını Karabağlar’a kazandırmış olacağız. Çocuklarımıza reva görülen çile son bulacak” dedi.