İsmail Alış'tan Edirne afet konteynerleri bilançosu

İl Genel Meclisi Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı İsmail Alış, Edirne genelinde AFAD İl Müdürlüğü tarafından organize edilen konteyner alanları ve sayılarını açıkladı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne İl Genel Meclisi’nin bugün düzenlenen Ocak ayı üçüncü toplantısında Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu’nun Edirne’de belirlenen konteyner alanları hakkındaki raporu açıklandı.

Komisyon Başkanı İsmail Alış tarafından sunulan raporda, konteyner alanlarının yanı sıra Edirne’de bulunan konteyner sayıları da açıklandı.

İŞTE ALANLARIN VE KONTEYNERLERİN SAYILARI

Alış, Edirne’de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından organize edilen, yaşanabilecek doğal afetlerde merkez ilçede 6, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerinde de bir adet olmak üzere toplam 11 adet barınma alanı belirlendiğini açıkladı. Alış, Edirne’de barınma amacıyla 2 bin konteynerin planlandığını açıkladı.